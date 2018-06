Het Rijksvastgoedbedrijf biedt excuses aan voor onjuiste facturen die aan pachters verstuurd zijn.

Deze week krijgen pachters een brief van de rijksdienst met daarin een toelichting over het vervolgproces.

Het Rijksvastgoedbedrijf (RVB) had pachters voor de tweede keer een herinnering gestuurd voor het betalen van een onjuiste pachtsom. De pachtsom was niet aangepast volgens de nieuwe pachtnormen. Volgens het RVB kwam dit door een software fout. VVD stelde twee keer Kamervragen over de kwestie.

RVB checkt verzonden facturen

De pachtersbond BLHB is woensdag 30 mei in gesprek gegaan met het RVB. De 2 partijen hebben een oplossing voor de verzonden onjuiste pachtnota’s besproken. Momenteel checkt het RVB de verzonden facturen. Binnenkort ontvangen pachters een specifieke toelichting op de factuur. Als de factuur wordt aangepast, ontvangen pachters binnen 2 weken een (credit)nota of wordt het teveel betaalde bedrag verrekend. Eventuele automatische betalingsherinneringen kunnen in de tussentijd als niet verstuurd worden beschouwd.

Bereikbaarheid RVB

In het gesprek tussen de BLHB en het RVB zijn ook de moeilijke bereikbaarheid en de ongespecificeerde facturen van het RVB besproken. Ook LTO pleit ervoor om nota’s voortaan gespecificeerd aan te leveren. LTO adviseerde pachters eerder onjuiste pachtnota’s niet te betalen.