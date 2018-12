Provincie gaat overleggen met boeren over bodemdaling

Samenwerking om te werken aan het tegengaan van bodemdaling, dat was waar alle partijen tijdens de commissievergadering in het provinciehuis in Noord-Holland het over eens bleken te zijn. Ook gedeputeerde Cees Loggen staat achter die aanpak.

De ‘Notitie voor richtinggevende uitspraken over bodemdaling in veenweidegebieden’ van het college leidde vorige week tot veel onrust, omdat het de suggestie wekte dat het College alle veenweidegebieden onder water wilde zetten om bodemdaling tegen te gaan.

Lees verder onder de tweet.

Tijdens de commissievergadering maandag 3 december waren er meerdere insprekers, waaronder verschillende boeren, die hun trekkers voor de deur van het provinciehuis hadden geparkeerd. Ze benadrukten allemaal dat de notitie veel te rigide wijst in de richting van onder water zetten van landbouwgrond om bodemdaling tegen te gaan. Er zijn andere methodes dat doel te behalen.

Melkveehouder Richard Korrel in Ouderkerk aan de Amstel vindt de huidige voorstellen bijzonder ‘boeronvriendelijk’. “Er zijn andere maatregelen mogelijk voor het remmen van de bodemdaling. Ik ben met 8 collega-veehouders bezig met peilgestuurde drainage. Daarmee kunnen we ook heel goed bodemdaling tegen gaan.”

Lees verder onder de foto.

Ongeveer 150 veenweideboeren kwamen bij het provinciehuis in Haarlem bijeen om te protesteren tegen de notitie van de provincie Noord-Holland, waarin wordt voorgesteld de veenweidegebieden onder water te zetten. - Foto: Fotopersburo Dijkstra

Melkveehouder Dick Straver heeft in april in Landsmeer het bedrijf overgenomen van zijn vader. “Ik heb passie voor vak en werk grondgebonden met een sluitende kringloop. Het huidige plan is onrealistisch. De proeven naar onder andere lisdoddenteelt zijn nog niet afgerond, dus hoe kun je daar nu op voorsorteren. Meet met onafhankelijke resultaten voordat je een keuze maakt.”

Ook bestuurder Rona Uitentuis van LTO Noord nodigt de provinciebestuurders uit in overleg te gaan. “Boeren maken ons landschap en produceren op een verantwoorde manier. LTO en de boeren hebben bodemdaling al tijden heel hoog op agenda staan.”

Huidig systeem tegen bodemdaling moet op de schop

Alle Statenleden sluiten er min of meer bij aan. Vooral de linkse partijen hameren er wel op dat het uitgangspunt in het oog gehouden wordt, namelijk de bodemdaling tegengaan. Alleen PvdD’er Bram van Liere rolde een doemscenario uit over de boeren. “Er gaat echt heel veel veranderen voor landbouwers, alsmaar onderzoek blijven doen lost niets op.”

Volgens verantwoordelijk gedeputeerde Cees Loggen (VVD) is alle aandacht voor bodemdaling goed. “Het huidige systeem staat aan de rand van zijn kunnen. Er moet echt wat gebeuren. Maar we moeten alle belangen goed afwegen. We gaan het gesprek aan met alle partijen. Als we het doel maar gaan halen. We zijn nu nog niet toe aan de inhoud. We moeten de tijd nemen. Het moet financieel en technisch haalbaar zijn en ook is draagvlak essentieel.”

Op heel korte termijn worden betrokken partijen uitgenodigd door de provincie, aldus Loggen.