LTO vertegenwoordigt 53% boerenbedrijven en 63% productiewaarde

LTO Nederland vertegenwoordigt 53% van de bedrijven in de land- en tuinbouw. Die bedrijven zijn samen goed voor 63% van de productiewaarde.

Dat meldt de belangenbehartiger op basis van een rapport van Wageningen Economic Research (WER) op basis van gegevens van 2017. Het aantal bedrijven en productiewaarde is gebaseerd op gegevens uit 2017, onder meer uit de Landbouwtelling van statistiekbureau CBS.

In de berekening zijn alle bedrijven met een zogenoemde Standaardopbrengst (SO) van € 25.000 of hoger meegenomen. Het percentage van 53% komt dan neer op bijna 24.500 bedrijven (SO groter dan € 25.000) die goed zijn voor een productiewaarde van ruim € 15 miljard. Voorzitter Marc Calon noemt in ledenblad Nieuwe Oogst het percentage ‘behoorlijk hoog en wil zorgen dat LTO representatief blijft.’

Verschillen per sector

De percentages verschillen per sector. In de melkveehouderij vertegenwoordigd LTO 54% van de gespecialiseerde melkveebedrijven. Dat komt neer op bijna 8.800 bedrijven. De LTO-leden met een melkveebedrijf zijn goed voor 62% van de productiewaarde. In de akkerbouw gaat het om 61% van de bedrijven (72% van de productiewaarde). In de varkenshouderij is twee derde van de varkensbedrijven lid van LTO met bijna 80% van de productiewaarde. In de pluimveehouderij gaat het om 51% bedrijven en 64% van de productiewaarde.

Nieuwe manier van weergeven representativiteit

De manier om de representativiteit weer te geven, is voor het eerst zo toegepast in de rapportage van WER dat is opgesteld in opdracht van LTO. De cijfers zijn dan ook niet te vergelijken met eerdere cijfers over ledenaantallen, volgens een woordvoerder van LTO.

Volgens Calon past het onderzoek in de ontwikkeling van de LTO-organisatie: “We maken informatie helder die ons in staat stelt nog beter met onze achterban en partners te communiceren. Het past bij belangenbehartiging anno nu om transparant en begrijpelijk weer te kunnen geven wie we vertegenwoordigen en deze informatie ook in te zetten.”

Samenwerking met AgriNL

LTO Nederland wil meer samenwerken met grote agrofoodbedrijven in het collectief AgriNL. Dat initiatief gaat zich onder meer richten op een gezamenlijk kwaliteitsmerk AgriNL, klimaatbeleid, verwaarding van mest en allerlei vormen van smart farming zoals precisielandbouw.