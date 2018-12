Geschokte reacties op toch toelaten patent op plant

Het Europees Octrooibureau heeft ‘een hoogst ongelukkige uitspraak’ gedaan over de octrooibaarheid van planten. Dat zegt een woordvoerder van minister Carola Schouten in een eerste reactie op het besluit van het EOB om patenteren van natuurlijke eigenschappen toch weer toe te laten.

Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit bestudeert samen met het ministerie van Economische Zaken en Klimaat de gevolgen van het besluit.

De Europese koepel van landbouworganisaties, Copa-Cogeca, reageert geschokt op het besluit van het Europees Octrooi Bureau (EOB) een eerdere beslissing uit juni 2017 terug te draaien. Volgens Copa-Cogeca ontstaat hierdoor een onacceptabele situatie voor de landbouw en aanverwante sectoren.

De Technical Board van het EOB heeft de beslissing tot nu toe niet verder toegelicht. De uitspraak is mondeling gedaan.

Systeem voor patenten is niet nodig volgens Copa-Cogeca

Voorzitter Thor Kofoed van de Copa-Cogeca-werkgroep voor zaden zegt in een persverklaring dat met deze beslissing de Europese biotechnologie-richtlijn wordt ondermijnd. De Europese Commissie had met een toelichting op de regelgeving geprobeerd klaarheid te scheppen in de al jaren durende discussie over patent op natuurlijke eigenschappen. Halverwege vorig jaar leidde dat tot de conclusie dat natuurlijke eigenschappen niet patenteerbaar zijn. Nu is dat weer terug gedraaid.

“We hebben geen systeem van patenten nodig voor plantenveredeling”, zegt Kofied. We kennen al het kwekersrecht – het meest efficiënte systeem wereldwijd dat al 50 jaar werkt. Alle genetische bronnen moeten beschikbaar blijven voor boeren en telers, zodat ze daarop kunnen doorontwikkelen voor nieuwe rassen.”