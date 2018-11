Boeren met minister Schouten in debat over landbouwvisie

Lees hier alles over het debat over de landbouwvisie, boeren die in gesprek gingen met de minister over de toekomst van de (kringloop)landbouw.

In de landbouwvisie beschrijft de minister dat ze toe wil naar kringlooplandbouw. Maar er zijn nog veel open einden. Want hoe groot moet die kringloop worden? Hoe doen we dat met mest en kunstmest? En is er nog wel geld te verdienen voor boeren op deze manier? Over deze en nog meer aansluitende vragen gingen boeren in gesprek met de minister tijdens het landbouwvisiedebat. Dit werd er gezegd tijdens dat debat.