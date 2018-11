Bouwbedrijf verlaagt boekwaarde grond rond windmolens

Bouwbedrijf BAM schrijft € 23 miljoen af op grondposities op het platteland.

Het gaat om een afwaardering op gronden die geruime tijd geleden zijn aangekocht om daar woningen op te realiseren. De waarde van deze ‘warme’ gronden is teruggebracht tot de waarde van landbouwgrond, zo meldde het bedrijf in een handelsupdate over de eerste 9 maanden van het jaar.

Geen woningen bij windmolens

BAM wil niet zeggen waar de gronden liggen of om hoeveel hectare het gaat. Het gaat volgens een woordvoerder om ‘een aanzienlijk aantal hectares’.

Het bouwbedrijf waardeert de gronden af omdat er langs de randen van deze gebieden windmolens zijn geplaatst of gebouwd gaan worden, waardoor het niet mogelijk meer is om hierop woningen te ontwikkelen.

BAM sloot de voorbije maanden af met een hogere omzet, een hoger gecorrigeerd resultaat voor belastingen en een vollere orderportefeuille. De verwachting voor heel 2018 hield BAM in stand. De bouwer, vooral actief in woningen en infrastructuur, rekent nog altijd op een gecorrigeerd resultaat voor belastingen van rond de 2%.