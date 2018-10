Soja en palmolie in veevoer steeds duurzamer

Soja en palmolie die in veevoer worden verwerkt, zijn voor een groot deel duurzaam in de zin dat de productie ervan niet ten koste gaat van bossen.

Dat blijkt uit de jongste Monitor Duurzame Agrogrondstoffen, die minister Carola Schouten naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.

Gecertificeerd duurzaam soja

Bij soja slaagt de industrie er in om runderen, varkens en kippen waarvan de producten in Nederland worden geconsumeerd, geheel te voorzien van gecertificeerd duurzaam soja (RTSR). Van de totale sojavoorraad die aan Nederlands vee wordt gevoerd, was in 2016 naar schatting 54% gecertificeerd duurzaam (het totale verbruik was 1,872 miljoen ton). De rest van de soja moet op zijn minst voldoen aan de wettelijke eisen in het land van herkomst. De vraag naar duurzaam geproduceerde soja is wereldwijd beperkt: niet meer dan 2% van de totaal geproduceerde soja. Een groot deel daarvan (RTRS) komt in Nederland terecht.

Vergroting bij palmolie

Palmolie voor de voedingsmiddelenindustrie was voor het grootste deel (90%) gecertificeerd duurzaam (RSPO). Voor de veevoerindustrie – goed voor 75.000 ton – ligt dat percentage volgens de rapportage op 63% in 2016, wat een forse vergroting van het aandeel is ten opzichte van 2013 (33%). Volgens gegevens van het European Sustainable Palm Oil project was in 2016 69% van de geimporteerde palmolie voor voedingsmiddelen duurzaam gecertificeerd. Doel is om in 2020 op 100% te zitten.