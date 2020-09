USDA verwacht meer tarwe wereldwijd

Het Wasde-rapport van het Amerikaanse landbouwministerie (USDA) heeft niet veel verrassingen gebracht.

De wereldwijde tarweopbrengst is in de september-prognose met 4,5 miljoen ton verhoogd naar 770,5 miljoen ton. Voornamelijk door hoger opbrengsten in Australië en Canada. Volgens handelaren is het opvallend dat de Russische tarweproductie op 78 miljoen ton is blijven staan, dat waarschijnlijk wordt onderschat. En de Oekraïense maisproductie is met 1 miljoen ton verlaagd naar 38,5 miljoen ton, dat nog steeds boven verschillende verwachtingen ligt. Voor mais is de wereldwijde opbrengst iets naar beneden bijgesteld naar 1.162 miljoen ton. Hogere afzet voor veevoer en meer export halen de eindvoorraad voor seizoen 2020-’21 ruim 10 miljoen ton omlaag in de september-prognose vergeleken met een maand eerder.

Meer sojabonen

De Amerikaanse sojabonen opbrengst is met ruim 3 miljoen ton verlaagd naar ruim 117 miljoen ton. De lagere opbrengst komt deels omdat het areaal sojabonen naar beneden is bijgesteld voor seizoen 2020-’21. Ook de beginvoorraad is naar beneden bijgesteld, dat komt door naar boven bijgestelde sojabonenexport voor seizoen 2019-’20. De wereldwijde opbrengst van sojabonen is minder hard gedaald, doordat verschillende landen, waaronder Brazilië, een hogere opbrengst verwachten.