Duitse bieten groeien niet meer

De groei is uit de Duitse bieten, blijkt uit de laatste proefrooiing van veredelingsbedrijf Strube.

Er zijn in twee weken weinig tonnen bijgegroeid. Maar door het zonnige en droge weer is het suikergehalte wel gestegen, op sommige percelen met meer dan 2 procentpunten. Toch valt de suikerproductie lager uit dan het meerjaarlijks gemiddelde.

Strube voert van eind juli tot eind oktober iedere twee weken proefrooiingen uit op zes bietenpercelen verdeeld over Duitsland. De laatste proefrooiing was 21 september.

14 ton suiker per hectare

Gemiddeld zitten de bieten nu op 14 ton suiker per hectare. Dat is 4,4% onder het meerjaarlijks gemiddelde. De spreiding is groot dit jaar. De proefrooiing in Zeits in Oost-Duitsland zit op 12,3 ton suiker per hectare. In Straubing in Zuid-Duitsland hebben de bieten inmiddels 16,2 ton suiker per hectare geproduceerd. Daar staat nu bijna 104 ton bieten per hectare. In Zeits is dat slechts 55,6 ton.