Record hoeveelheid uien afgezet; 1,18 miljoen ton

Uienexporteurs zetten in seizoen 2019-’20 een record neer van 1.180.790 ton uienafzet (tot en met week 26) in 133 verschillende landen.

Vorig seizoen was dat 823.218 ton en in 2017-‘18 was dat 1.175.233 ton in dezelfde periode. Dat blijkt uit de voorlopige cijfers van het GroentenFruit Huis. Het was een hele uitdaging, maar de verwerkingscapaciteit is de afgelopen jaren gegroeid. Hierdoor zijn in de eerste helft van het exportseizoen 15 weken lang meer dan 30.000 ton uien per week gesorteerd en geëxporteerd.

Merendeel in Senegal

Het merendeel van de uien zijn in Senegal afgezet; 170.498 ton. Dat is 14% van de totale seizoensafzet. Senegal trekt de kar in de eerste helft van het exportseizoen en haakt in januari/februari af, omdat dan eigen teelt op de markt komt. De grens wordt dan gesloten voor importuien. Een andere grote afnemer is Ivoorkust, waar 109.465 ton uien naartoe zijn gegaan.

Vraag naar rode uien opvallend

Opvallend was dit seizoen de vraag naar rode uien. De vraag naar fijne rode uien kwam begin november onder andere uit Azië, doordat India een exportstop instelde in verband met extreme overstromingen in eigen land. Verder zijn dit seizoen flink uien binnen Europa afgezet doordat met de uitbraak van het coronavirus in Europa de Europese supermarkten uien gingen hamsteren. Maar ook Polen heeft dit seizoen veel (mindere kwaliteit) uien ontvangen.