Precisieboer niet overtuigd van wat drone toevoegt

Agrarische ondernemers zijn niet overtuigd van wat drones per saldo toevoegen in de precisielandbouw.

Qua rentabiliteit milieuwinst van drones hebben ze meer vragen dan antwoorden. Dat blijkt uit onderzoek van Annelot Schmeitz, student aan de Universiteit Twente. In haar eindscriptie voor de bachelor Internationale Bedrijfskunde deed zij onderzoek naar het gebruik van drones in de precisielandbouw. Voor haar onderzoek sprak Schmeitz met agrarische adviseurs, dronebedrijven en boeren.

Haperingen leiden tot irritaties

Ze stelt vast dat de technologische ontwikkeling van de drones die in de landbouw worden gebruikt, ver is gevorderd. De drones doen wat ze moeten doen. De belangrijkste vraag van Schmeitz was: is de moderne agrarische ondernemer klaar voor het gebruik van deze drones? En wat zijn de remmende factoren?

Op het vlak van het dataverkeer tussen drone en de werktuigen van de boer komen in de praktijk af en toe haperingen voor. Die leiden tot irritaties, vooral bij de boer.

Harde cijfers ontbreken

Gebruik van de data van drones heeft milieuvoordelen – minder gewasbeschermingsmiddelen, efficiënter gebruik van water en meststoffen – en leidt daarom in principe tot lagere kosten. Boeren zijn daar echter niet van overtuigd. Het ontbreekt aan harde cijfers om het profijt voor boeren en voor het milieu inzichtelijk te maken. Daar is meer onderzoek voor nodig. Als er wel cijfers zijn, dan worden deze onvoldoende gecommuniceerd met de eindgebruiker van de dronedata.

Betere regelgeving voor databescherming

Op het gebied van databescherming vinden de ondervraagden dat betere regelgeving nodig is. Vertrouwen dat dronebedrijven de verzamelde data niet voor andere doeleinden zullen gebruiken, is volgens hen niet genoeg. Er zijn boeren die zich daar zorgen over maken. Het privacy-issue dat in de openbare ruimte nog wel eens speelt, is in de landbouw niet aan de orde. In de landbouw komen zelden of nooit mensen in beeld. Bovendien is het de boer zelf die opdracht geeft om vanuit de lucht data te verzamelen.