Poolprijs Dutch Carrot Group rond € 0,18 per kilo

Dutch Carrot Group (DCG) heeft in de peenpool een gemiddelde verkoopprijs van bruto € 103 per kist, oftewel zo’n € 0,18 per getarreerde kilo, gerealiseerd.

Leden van Agrifirm, een van de poolpartners, ontvangen daar bovenop een ledenvoordeel van € 3,50 per ton netto. DCG is trots op deze prijs, gezien de moeizame markt van oogstjaar 2019 met heel veel kwaliteitsproblemen. “Dit zijn prijzen die in de markt door veel vrije telers niet zijn gerealiseerd”, meldt DCG. “De ketensamenwerking in onze pool heeft vruchten afgeworpen. We hebben ons daarbij vrijwel volledig gericht op verpakte peen voor Nederlandse en buitenlandse supermarkten.”

Ideale omstandigheden voor ontwikkeling schimmels

De zomer was warm en droog, maar de herfst erg nat. Dit leidde tot moeizame oogstomstandigheden met veel grond in de kist. Door de vele neerslag waren de ruggen dichtgeslagen en de omstandigheden voor het ontwikkelen van schimmels ideaal. Vanaf het begin van het bewaarseizoen waren de problemen met phytophthora (ringrot) groter dan ooit en in de loop van maart kwamen daar nog zwarte vlekken bij.

Door de coronacrisis viel de vraag naar grove peen weg. De vraag naar fijne peen voor de supermarkten trok echter aan. Tot in maart waren de prijzen laag door een gebrek aan stemming. Daarna werd de markt voor kwalitatief goede peen vriendelijker.