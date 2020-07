NAK verlaagt bijna 7% pootgoedareaal in klasse

De keuringsdienst NAK heeft tot nu toe 6,9% van het pootgoedareaal in klasse verlaagd.

Er is 0,7% van het areaal afgekeurd als uitgangsmateriaal. De pootaardappelen scoren beduidend beter in de veldkeuring dan aan het begin van het groeiseizoen werd verwacht.

Secundair virus verwacht

De NAK had in najaar 2019 bijna 37% van het pootgoed in klasse verlaagd vanwege een virusbesmetting. Dat was de slechtste score in jaren. De verwachting was dan ook dat de veldkeuring dit jaar veel secundair virus zou laten zien. Bovendien was het voorjaar warm en droog. Daardoor was er al vroeg in het groeiseizoen een druk van luizen die virus kunnen overbrengen.

Luizendruk

Eind mei meldde de NAK dat er zeer veel virusoverbrengende bladluizen werden gevangen. Zelfs nog meer dan in het voorjaar van 2019. De hoge luizendruk in het voorjaar van 2019 leidde tot het grote aantal klasseverlagingen in de nacontrole.

Aantal klasseverlagingen valt mee

Maar het aantal klasseverlagingen in de veldkeuring valt tot nu toe mee. Die staat tot en met week 28 op 6,9% van het areaal. Dat was vorig jaar 10,8% en in 2018 zelfs 14,6%. Het 5-jaarlijks gemiddelde (2015 t/m 2019) tot en met week 28 staat op 9,2% klasseverlagingen. Ook het aantal afkeuringen valt mee. Die staat dit jaar op 0,7%. Het vijfjaarlijks gemiddelde is 1,3%.

Virusaantasting speelt grote rol

Wel is te zien dat virusaantasting een grote rol speelt in de klasseverlagingen. Eind juni meldde de NAK dat 28% van de klasseverlagingen werd veroorzaakt door virus. Dat is het hoogste van de laatste 6 jaar. Gemiddeld over de laatste 5 jaar werd 12,4% van de klasseverlagingen veroorzaakt door virusziek.

De luizendruk is inmiddels wel gezakt doordat het weer kouder en natter werd. Dan zijn er minder luizen die virus kunnen overbrengen. Volgens de NAK is bij alle verlagingen op virus in 40% de oorzaak primair virus.

De tweede ronde van de veldkeuring is voor 80% afgerond. Voor 3.800 percelen pootaardappelen is inmiddels toestemming aangevraagd voor de loofvernietiging.