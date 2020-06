Suiker Unie verwacht 13 ton suiker per hectare

De eerste opbrengstverwachting van Suiker Unie voor seizoen 2020 is uitgekomen op 13 ton suiker per hectare. Dat is flink onder het meerjarig gemiddelde van ruim 14 ton.

De agrarische dienst van Suiker Unie verwacht op heel veel percelen een flink lagere opbrengst. Er zijn enorme verschillen tussen de regio’s en percelen binnen regio’s, bleek na uitgebreide inventarisatie. Vooral in Zeeland, maar ook in andere gebieden met zware klei, staan op weinig percelen voldoende planten. Door de droogte kiemde het zaaizaad moeilijk of verdroogde het daarna. Op de kleigronden is de slechte structuur – door de natte winter, gevolgd door acute droogte – een groot probleem.

Stuiven en nachtvorst

Ook op de lichte grond kampen telers met droogteproblemen. Daarnaast kwam stuiven en nachtvorst voor. De regen van de laatste week helpt, maar is nog veel te weinig om tot een normale situatie te komen. Veel telers worden dus geconfronteerd met een lage opbrengst, voorziet Suiker Unie. “Dat is een hard gelag, omdat er ook bij andere teelten problemen spelen.”

Nog onzeker

De nu verwachte pakweg 13 ton suiker per hectare is nog onzeker, door de grote verschillen en de bijzondere omstandigheden in de teelt. Bovendien duurt het groeiseizoen nog lang. Vorig seizoen leverde 13,7 ton suiker per hectare, wat ook laag was. In 2019 teisterden weersextremen en luizen de bietenteelt.

Opbrengstverwachtingen getemperd

Nu is het dus opnieuw een lastig seizoen. Vrijwel in de gehele EU zijn door het droge voorjaar de opbrengstverwachtingen getemperd. Bijna alle landen verwachten een ondergemiddelde suikeropbrengst per hectare. In combinatie met de areaalkrimp van 3% is de verwachting van de EU-suikerproductie dus aanzienlijk lager dan normaal. De prijzen stijgen.