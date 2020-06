Residuen gewasbescherming in natuurgebieden Drenthe

In Drentse natuurgebieden zijn residuen gevonden van 31 verschillende gewasbeschermingsmiddelen.

In monsters van Drentse natuurgebieden zijn residuen en afbraakproducten van tientallen verschillende chemische gewasbeschermingsmiddelen gevonden. De metingen zijn gedaan door de burgerbeweging Meten = Weten, die een brandbrief naar de vaste Kamercommissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit heeft gestuurd.

De burgers maken zich zorgen over de stapeling van verschillende (chemische) gewasbeschermingsmiddelen en andere factoren die schadelijke gevolgen kunnen hebben voor de Drentse Natuurgebieden.

De monsters zijn genomen in september 2019 in vier Drentse natuurgebieden, hemelsbreed een paar kilometer verwijderd van percelen waar bloembollen worden geteeld. Het onderzoek is gedaan door Margriet Mantingh en Jelmer Buijs, onderzoekers op het gebied van bestrijdingsmiddelen.

31 gewasbeschermingsmiddelen gevonden

In totaal zijn er 31 verschillende middelen in verschillende concentraties, variërend van 1,9 tot 151,8 microgram per kg droge stof, gevonden. Elf van de gevonden chemicaliën zijn niet (meer) toegelaten voor gebruik als gewasbeschermer. Bij een deel van de gevonden stoffen is niet te identificeren waar deze precies vandaan komen, aldus de onderzoekers.

Natuurmonumenten is geschrokken van de uitkomsten en wil diepgaand onderzoek door het ministerie van landbouw.

LTO: meer onderzoek herkomst stoffen

LTO Nederland reageert op het onderzoek met te zeggen dat er meer onderzoek nodig is naar de herkomst van de stoffen. In het statement van LTO wijst Joris Baecke ook op het feit dat sommige gevonden stoffen ook gebruikt worden in vlooienbanden voor huisdieren en in muggenspray. Baecke is portefeuillehouder Gezonde Planten bij LTO Nederland en vindt dat er betrouwbaar wetenschappelijk onderzoek moet komen naar de relatie tussen afnemende insectenpopulaties en gewasbeschermingsmiddelen. “Zodat de uitkomsten van dit soort studies beter geduid kunnen worden”, laat hij optekenen.

De burgerbeweging heeft al eerder onderzoek laten doen naar gewasbeschermingsmiddelen. Toen werden (restanten van) gewasbeschermingsmiddelen aangetroffen rondom huizen in de buurt van bollenvelden.