Groei van gewassen te volgen op smartphone

Databedrijf BioScope introduceert een nieuwe app waarmee de groei van gewassen op een smartphone te volgen is.

De app heet FieldScout werkt met actuele gewasmonitoringskaarten gebaseerd op satelliet- en dronebeelden.

Met de app heeft een teler volgens Tamme van der Wal, directeur van BioScope, de kaarten altijd bij zich in het veld. “De app vertelt precies waar het gewas achterblijft en waar de groei juist goed gaat. Je loopt of rijdt gemakkelijk naar de plek op je perceel waar je volgens de app afwijkingen ziet.” Tijdens het scouten van de percelen kan de gebruiker eigen aantekeningen en foto’s toevoegen.

Gratis download

Via de app kunnen actuele informatiekaarten gedownload worden om gewassen gedurende het seizoen te volgen. Ook zijn de kaarten te gebruiken om bijvoorbeeld handmatig doseringen aan te passen.

FieldScout is gratis te downloaden. Een aantal functies is direct gratis te gebruiken zoals de hoogtekaart en de prestatiekaart die inzicht geeft in de verschillen binnen het perceel van een jaar eerder. Het gebruik van de app is ook te combineren met een BioScope-abonnement en teeltregistratieprogramma’s Akkerweb en Dacom Cloudfarm.