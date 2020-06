Geringe pootgoedexport in mei

Nederlandse pootgoedhandelshuizen hebben in mei nog een kleine hoeveelheid pootgoed weten te verkopen.

Daarmee is de totale export toegenomen tot 758.121 ton per 31 mei, blijkt uit cijfers van de Nederlandse Aardappel Organisatie (NAO).

Oezbekistan was vorige maand de belangrijkste klant van de Nederlandse pootgoedsector. In totaal ging iets meer dan 2.000 ton naar dit Aziatische land. Dat is bijna de helft van de totale afzet in de afgelopen maand. De 4.390 ton die uiteindelijk in mei is afgeleverd bij buitenlandse klanten is in vergelijking met vorige jaren erg klein. Normaal wordt er in die maand zo’n 15.000 tot 30.000 ton geëxporteerd.

Corona

In voorgaande jaren ging er in mei toch ook nog wel aardig wat pootgoed naar Duitsland en België. Corona gooit dit jaar echter roet in het eten. In plaats van wat extra tonnen te kopen werd de boot juist afgehouden. Verwerkers stonden op de rem wat betreft het uitzetten van areaal voor het komende jaar. Sommige telers kregen een vergoeding als ze geen of minder aardappelen gingen planten.

België importeert dit jaar zo’n 18.000 ton pootgoed minder dan een jaar geleden. Dat was wel een recordafzet richting de zuiderburen. Maar ook ten opzichte van het 5-jarig gemiddelde nemen de Belgen iets minder poters af dit jaar.

Duitsland importeert meer pootgoed

Duitsland passeert België dit seizoen als grootste klant van Nederland waar het gaat om pootaardappelen. De Duitsers importeren zo’n 92.000 ton. Deze hoeveelheid is ruim 9% groter dan het 5-jarig gemiddelde.

Al eerder dit seizoen werd duidelijk dat de afzet naar Algerije zou uitkomen op zo’n 78.000 ton. De afzet naar de nummer drie op de ranglijst van Nederlandse pootgoedafnemers is dit seizoen 4,5% kleiner dan het gemiddelde in de afgelopen 5 jaar. Daarbij moet wel worden gezegd dat dit verschil voor een belangrijk deel is toe te schrijven aan de grote uitvoer naar Algerije in het seizoen 2014-2015.