Coceral: veel minder tarwe door droogte

De droogte heeft een funeste invloed op de Europese tarweproductie. Graanhandelsorganisatie Coceral schat de productie van zachte tarwe dit jaar op 129,7 miljoen ton. Dat is bijna 12% minder dan vorig jaar en bijna 9% onder het 5-jaarlijks gemiddelde.

Als de prognose van Coceral uitkomt dan blijft de productie zelfs onder het niveau van het gortdroge 2018.

In maart schatte Coceral de productie van zachte tarwe nog op 135,4 miljoen ton. Vooral in Frankrijk, Duitsland en Denemarken gaan de akkerbouwers veel minder tarwe oogsten, verwacht de graanhandel. De productiedaling komt ook door een krimp van het areaal. Er staat dit jaar 22,6 miljoen hectare zachte tarwe in de EU-28 (inclusief het Verenigd Koninkrijk). Dat is 5,5% minder dan vorig jaar.

Groter gerstareaal

Coceral verwacht dat de EU-28 wel meer gerst gaat oogsten. De gerstoogst komt op 63,4 miljoen ton tegen 62,1 miljoen ton vorig jaar. Het gerstareaal groeide van 12,4 miljoen hectare vorig jaar naar 12,7 miljoen hectare dit jaar.

Meer mais geproduceerd

Ook de maisproductie neemt toe door het groeizame weer voor mais en een groei van het areaal met 6% naar 9,2 miljoen hectare. Volgens Coceral hebben veel akkerbouwers mais gezaaid op de percelen waar ze door de kletsnatte herfst geen wintergraan konden zaaien. Coceral verwacht een maisoogst van 66,8 miljoen ton. Dat is 3% meer dan vorig jaar.

Coceral schat de totale graanproductie in de EU-28 dit jaar op 299,2 miljoen ton. Dat is 12,6 miljoen ton (-4%) minder dan de bijna 312 miljoen ton die de akkerbouwers vorig jaar van de akkers hebben gehaald.