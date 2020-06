6 ton meeropbrengst nodig bij beregenen aardappels

Consumptieaardappelen moeten minstens 6 ton per hectare extra opbrengst geven wil beregenen rendabel zijn.

Dat blijkt uit een berekening van accountantskantoor Countus. Bij deze berekening is uitgegaan van beregeningskosten van € 9 per millimeter water. Als totale gift voor een teelt is gerekend met 100 millimeter per seizoen. Samen is dat € 900 per hectare. Uitgaande van een aardappelprijs van € 15,24 per 100 kilo is daar een meeropbrengst van 5.906 kilo voor nodig om de kosten te compenseren.

Hogere aardappelprijs

Een tweede scenario voor de compensatie van beregeningskosten is een hogere prijs voor de aardappelen als gevolg van krapte in de markt na een droog seizoen. Uitgaande van een aardappelopbrengst van 52.204 kilo per hectare voor € 15,24 per 100 kilo is een prijsverhoging nodig van € 1,72 per 100 kilo. In een extreem jaar zoals 2018 golden beide scenario’s en is beregenen goed betaald.

Bedrijfsadviseur Erik Arts van Countus verwacht dat een hoge prijs voor fritesaardappelen in 2020 vanwege het corona-overschot er niet inzit, dus moet de verhoging van kilo-opbrengst wat groter zijn om beregenen voldoende rendement te geven.

Beregenen van aardappelen. Beregenen kost gemiddeld €9 per millimeter. - Foto: Peter Roek

Hoger beregeningsrendement bij uien

Voor uien is het beregeningsrendement in droge jaren volgens Arts meestal hoger dan voor aardappelen. De marktprijs voor dit gevoelige gewas reageert sterk op droge omstandigheden waardoor extra kilo’s relatief veel geld opbrengen.

Eerder rekende Countus bij de rendementsberekeningen voor beregenen met één keer in de vijf jaar een droog jaar, nu lijkt het er volgens Arts op dat je door de klimaatsveranderingen wel kunt rekenen met twee op de vijf jaren een droog jaar. Investeren in beregenen lijkt dus ook eerder rendabel te worden.