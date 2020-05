Uienexport op hoog niveau, Brazilië kocht meeste

De uienexport zit op een hoog niveau dit seizoen; tot en met week 19 ging 1.094.088 ton de grens over. Dat is ruimschoots meer dan vorig seizoen (786.483 ton) en nu ook meer dan in seizoen 2017/‘18 (1.063.785 ton).

Brazilië trekt de al weken de kar. Dit blijkt uit de exportcijfers van het GroentenFruit Huis. In week 19, de week van 4 mei, ontving Brazilië 3.826 ton Nederlandse uien. Dat is minder dan de week ervoor, toen 4.670 ton naar het Zuid-Amerikaanse land werd verscheept. Op de tweede plaats staat Duitsland met 2.756 ton, gevolgd door Groot-Brittannië (1.875 ton) en Guinee (1.221 ton).

Over het hele seizoen blijft Senegal met 170.498 ton met kop en schouders boven de andere bestemmingen uitsteken, Ivoorkust volgt op ruime afstand met 107.336 ton. Het is gebruikelijk dat Europese bestemmingen nadrukkelijker aan de markt zijn in de tweede helft van het seizoen. De Braziliaanse animo is een welkome aanwinst, die te danken is aan de logistieke problemen in buurland Argentinië. Tot en met week 19 ging er 46.382 ton naartoe. Vorig jaar was dat slechts 111 ton en het jaar daarvoor 30.686 ton.