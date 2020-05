Suiker Unie klaar voor verwerken aardappelen

Suiker Unie is er klaar voor om in de fabriek Vierverlaten in Hoogkerk (Gr.) aardappelen te gaan verwerken. Het bedrijf heeft de vergunningen rond om aardappelen te gaan snijden en drogen in de pulpdroger.

Het gaat om aardappelen die door de gevolgen van corona overtollig zijn geworden. Fritesfabrieken zijn nagenoeg stil komen te liggen, vrieshuizen zijn vol. Naar schatting ligt een miljoen ton aardappelen daardoor te wachten op een alternatieve bestemming buiten de verwerkende industrie.

Eerst gaan we zien hoe we via Duijnie en Aviko de stroom overtollige aardappelen het best kunnen verwaarden

Suiker Unie-directeur Paul Mesters wijst erop dat dat snijden en drogen een extra optie voor alternatieve afzet is. “Het is één van de opties. Die houden we achter de hand, maar inderdaad is alles al geregeld. Eerst gaan we zien hoe we via Duijnie en Aviko de stroom overtollige aardappelen het best kunnen verwaarden. Van de vergunning die we nu voor elkaar hebben, gaan we niet meteen vanaf 1 juni gebruikmaken, misschien wel helemaal niet.” Mesters sluit niet uit dat als gevolg van droogte en groeistagnatie minder dan de geraamde 1 miljoen ton aardappelen boven de markt hangt.

100.000 ton aardappelen verwerken

Er is nu in ieder geval de mogelijkheid om tussen juni en eind augustus zo’n 100.000 ton aardappelen te verwerken tot een product dat bewaarbaar is en toegepast kan worden in veevoer en petfood. Volgens Mesters gaat niet per se om alleen Aviko-aardappels die in aanmerking komen voor verwerking in de suikerfabriek. “Er zijn ook bietentelers met aardappelen over.“

De Suiker Unie-fabriek in Dinteloord is minder dan die in Hoogkerk uitgerust voor grootschalige droging van aardappelen.