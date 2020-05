Luizendruk vroeg hoog in bieten en aardappelen

Bladluizen zijn al vroeg actief in de akkerbouwgewassen. Alertheid is geboden, ook met het oog op de weersomstandigheden. Bladluizen kunnen virussen overbrengen.

Op diverse bietenpercelen in Limburg, Oost-Brabant, Utrecht, Gelderland, Oostelijk Flevoland en Noord-Holland is de schadedrempel van groene bladluizen (groene perzikluizen, sjalottenluizen en aardappeltopluizen) voor de eerste keer overschreden. Dat meldt bieteninstituut IRS. In Zeeuws-Vlaanderen en de Zeeuwse Eilanden is op enkele percelen, die 10 tot 14 dagen geleden zijn gespoten, de schadedrempel voor de tweede keer overschreden. Ook de keuringsdienst NAK meldt een hoge luizendruk en waarschuwt dat alertheid is geboden. “Het aantal virusoverbrengende bladluizen is net als vorig jaar al erg hoog.”

Geen pyrethroïden

De agrarische dienst van Suiker Unie adviseert om uitsluitend middelen te gebruiken die de natuurlijke vijanden sparen, dus geen pyrethroïden. De natuurlijke vijanden kunnen immers helpen de aanwezige groene luizen te bestrijden.

Zuigvallen

Vanaf begin april zijn de drie zuigvallen in Colijnsplaat, Tollebeek en Kollumerwaard en drie in de buurt staande vangbakken afgetapt. In het Zeeuwse Colijnsplaat is de druk beduidend hoger dan op de andere plekken. De NAK begint half mei met het wekelijks afkloppen van aardappelplanten. Vanaf begin juni worden alle vangbakken weer geplaatst en afgetapt.

Suikerbietenteelt gaat niet vanzelf

De suikerbietenteelt gaat niet vanzelf door de droge seizoensstart, ziet Suiker Unie. De regen van de afgelopen week helpt droogliggende bietenzaden op gang. Op verschillende percelen, vooral de zwaardere gronden, zijn eerder gekiemde zaden zogenaamd onderdoor echter gedroogd en kunnen als verloren worden beschouwd. De agrarische dienst krijgt aanhoudend verzoeken om percelen met dergelijke problemen te komen bekijken en te ondersteunen bij besluiten of overzaai nodig is.