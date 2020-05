Dubex Wave met geheven wing toch 90% driftreducerend

De Dubex Wave veldspuit met zwevende wings is eenvoudig 90% driftreducerend te maken.

Met een simpele oplossing is de Dubex Wave met zwevende wings 90% driftreducerend in plaats van 75% te maken, door op de drieling dophouder naast de gewone 120 graden tophoekdoppen ook een setje 90 graden tophoekdoppen Lechler ID 090 015 te monteren.

Categorie Veldspuit met verlaagde spuitboom

Met deze doppen voorgedraaid valt de spuit met geheven wing in de categorie ‘Veldspuit met verlaagde spuitboom’, en is dan 90% driftreducerend. Zijn op de Dubex Wave geen extra 90 graden tophoekdoppen gemonteerd, maar alleen de standaard 110 of 120 graden tophoekdoppen, dan is niet aan alle voorwaarden voldaan om in de categorie ‘veldspuit met verlaagde spuitboom’ te vallen, en valt de Dubex Wave in de categorie ‘spuit met sleepdoeksysteem’ wat staat voor een standaard driftreductie van 75%.

Grootste driftreductie met behoud van bladbedekking

De Dubex Wave is 99% driftreducerend, wanneer de vleugels afsteunen op de grond of op het gewas, de spuitdophoogte 20 centimeter bedraagt, en de spuitdopafstand maximaal 33 centimeter bedraagt. Daarmee kan het systeem samen met WingsSprayer en de Hardi TwinForce de grootste driftreductie bereiken, mét behoud van bladbedekking.

In bepaalde gevallen is het echter niet gewenst de wings over de grond te laten slepen, bijvoorbeeld op net gekiemde uien of suikerbieten. De wings beschadigen dan de kiemplantjes. De spuitboom met wings moeten dan iets geheven worden zodat de wings net boven de grond zweven, maar daarmee is het systeem niet meer 99% driftreducerend. Met de montage van de Lechler-doppen kan dus met zwevende wings toch nog een driftreductie van 90% in plaats van 75% worden bereikt.