Druk bladluizen ongekend hoog in suikerbieten

Alertheid op bladluizen in suikerbieten blijft geboden in dit uitzonderlijke seizoen, waarin door droogte en warmte de omstandigheden optimaal zijn voor de bladluisontwikkeling. Dat blijkt uit de bladluiswaarschuwing van bieteninstituut IRS.

De schadedrempel van de groene bladluizen wordt in de meeste gebieden ongeveer een maand eerder overschreden dan vorig jaar. Normaal gesproken zijn de bieten na een bespuiting meestal ruim twee weken beschermd, maar dit jaar wordt de schadedrempel op veel percelen door de hoge luizendruk heel vroeg behaald.

Schadedrempel op Friese klei overschreden

Op diverse bietenpercelen op de Friese klei is de schadedrempel van groene bladluizen nu voor de eerste keer overschreden. In Oost- en Zuid-Flevoland en Noord-Holland is op meerdere percelen, die tien tot veertien dagen geleden zijn gespoten, de schadedrempel voor de tweede keer overschreden. Op verschillende percelen in Zeeuws-Vlaanderen, Noord- en Zuid-Beveland en Walcheren is de schadedrempel zelfs voor de derde keer overschreden. Groene luizen kunnen vergelingsziekte overbrengen, wat tot 50% schade kan leiden.

Omdat de bieten bij de eerste bespuiting klein zijn, kunnen ze weinig middel opnemen. Bovendien groeien de planten relatief hard, waardoor het middel snel verdunt in de plant.