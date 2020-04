Stuifschade en droogte teisteren suikerbietentelers

Suikerbietentelers hebben te kampen met droogteproblemen en stuifschade. Dat blijkt uit de berichtgeving van verwerker Suiker Unie.

Met nog 2% te zaaien areaal op de teller – voornamelijk in het Zuidwesten – is 150 hectare overgezaaid. Hiervan is zo’n 130 hectare opnieuw van zaaizaad voorzien vanwege stuifschade. Op meerdere percelen in het Oosten en Noordoosten moet deze week een beslissing moeten worden genomen over opnieuw zaaien. De combinatie van droogte, stevige wind en een vaak slecht ontwikkeld anti-stuifdek heeft schade veroorzaakt aan de plantjes. Vorig jaar is 460 hectare van de in totaal ruim 900 opnieuw gezaaide hectares overgezaaid vanwege stuifschade. Muizenvraat en korstvorming waren daarna de meest voorkomende oorzaken. Stuifschade trof ook toen voornamelijk het Noordelijk dal- en veengebied.

Moeizame en onregelmatige opkomst

De aanhoudende droogte leidt bovendien tot een moeizame en onregelmatige opkomst, ziet de agrarische dienst van Suiker Unie. Zeker op de zwaardere gronden is veelvuldig beregend om de bieten maar boven te krijgen. Veel percelen vertonen tweewassigheid: bieten die in het vierbladstadium zitten en nog droog liggende zaden. Niet alleen voor de gewasontwikkeling is vocht belangrijk, ook voor een effectieve onkruidbestrijding is groeizaam weer gewenst.

Groene luizen

De eerste waarschuwing om percelen te controleren op de aanwezigheid van groene luizen is gestuurd. Op meerdere percelen, vooral in het Zuidwesten, is de schadedrempel al overschreden.