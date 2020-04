POC: steun dekt een derde van kostprijs fritesaardappel

De Producenten Organisatie Consumptieaardappelen (POC) is tevreden dat het kabinet ongeveer € 50 miljoen beschikbaar stelt als compensatie voor onverkoopbare fritesaardappelen die nog in de bewaarschuren liggen.

Maar de telers krijgen lang niet alle kosten vergoed, zegt POC-voorzitter Keimpe van der Heide. “Er is voor ongeveer 1 miljoen ton fritesaardappelen geen afzetmarkt. De schaderegeling komt dus neer op gemiddeld zo’n 5 cent per kilo. Dat is ongeveer een derde van de kostprijs voor langbewaarde aardappelen. Toch is de POC blij met de regeling, want de aardappeltelers hadden niets aan de steunmaatregelen die het kabinet eerder al had genomen. En afzet naar veevoer levert maar 1 tot 1,5 cent op. Als aardappelen massaal naar de vergister moeten, leveren ze waarschijnlijk nog minder op.”

Aardappelen snel uit bewaarschuren

Van der Heide ziet nog een pluspunt. “Nu de schaderegeling er is, kunnen we aan de slag om te zorgen dat de aardappelen zo snel mogelijk uit de bewaarschuren worden gehaald. Het geeft de telers zekerheid dat ze hun aardappelen kwijt raken. Hoe eerder de schuren leeg zijn, des te minder kosten de telers maken. En dan behouden de aardappelen voldoende kwaliteit voor gebruik als veevoer. Bovendien voorkomt de schaderegeling dat telers aardappelen noodgedwongen weer op het land moeten brengen, hetgeen leidt tot aardappelopslag. Of dat aardappelen ergens achter op het erf worden gestort. Dat is fytosanitair erg ongewenst. Er wordt in de aardappelketen goed samengewerkt om dit probleem zo snel mogelijk op te lossen.”

Geen toestemming nodig vanuit Brussel

Als een teler maximaal € 100.000 per bedrijf krijgt, is geen toestemming nodig vanuit Brussel. Bij een schadevergoeding van 5 cent per kilo is dat 2.000 ton. Van der Heide: “Er zijn ongeveer 1.500 telers die nog fritesaardappelen in de schuur hebben liggen. De POC schat dat bij ruim 100 van hen dat meer is dan 2.000 ton.”