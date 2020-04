Fors minder aardappelen in België afgezet

De mindere afzet naar België wordt grotendeels gecompenseerd door sterke vraag vanuit Oost-Europa.

De afzet naar België, de belangrijkste bestemming van Nederlandse consumptie- en industrieaardappelen, is in maart met 22.739 ton 44% minder dan vorig jaar in dezelfde maand. En vergeleken met februari van dit jaar is 45% minder afgezet (februari 2020: 41.110 ton). Dat valt op te maken uit een overzicht van de Nederlandse Aardappel Organisatie (NAO).

De maatregelen die verschillende landen namen om de uitbraak van het coronavirus in te dammen werken door in de exportcijfers. De laatste keer dat België minder aardappelen afnam was in september 2017.

Goede vraag Oost-Europa

De mindere afzet naar België wordt grotendeels gecompenseerd door sterke vraag vanuit Oost-Europa. Van de Oost-Europese landen trekt Roemenië het hardst aan de kar. Roemenië nam in maart 4.773 ton af. Ter vergelijking, de afgelopen 2 seizoenen ontving Roemenië respectievelijk 5.918 ton en 2.744 ton.

Iets minder afzet dan maart 2019

De totale afzet in maart komt uit op 66.790 ton. Dat is 3% minder dan een jaar eerder (maart 2019: 68.768 ton).