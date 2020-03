Gevolgen corona voor akkerbouw nu nog niet groot

Als de corona-crisis lang aanhoudt, drukt dat de prijzen voor oogst 2020.

Dat komt omdat dan blijvende vraag is weggevallen. Voorzitter Dirk de Lugt van de Brancheorganisatie Akkerbouw verwacht niet dat het wegvallen van de vraag gecompenseerd gaat worden door extra vraag na de crisis. De prijzen van agrarische grondstoffen daalden in maart scherp door het coronavirus. Evenementen zijn afgelast en de horeca zit dicht. Ook zijn grenzen gesloten en is er minder handel door weggevallen vraag.

Dit heeft gevolgen, zegt De Lugt. “De vraag naar voedingsmiddelen vanuit horeca en evenementen is weggevallen. Als dat een paar weken duurt dan kunnen de gevolgen voor de akkerbouwers meevallen. Maar als dat een paar maanden gaat duren dan verwacht ik druk op de prijzen die de telers ontvangen voor oogst 2020. Dan is een achterstand in vraag opgelopen die niet meer wordt ingehaald.”

Cosun

De Lugt is tevens voorzitter van de raad van beheer van bietentelerscoöperatie Cosun. “De productie en de distributie worden nog niet geraakt bij de Cosun-bedrijven. De voedselvoorziening wordt door de overheid gezien als een cruciale sector. De Cosun-bedrijven kunnen nog door produceren. Maar onze grootste zorg gaat uit naar de mensen die ziek zijn geworden door het coronavirus.”

Geen acute problemen

Toeleveranciers in de akkerbouw van zaaizaad, kunstmest en gewasbeschermingsmiddelen zien op akkerbouwbedrijven nog geen acute problemen ontstaan door de corona-crisis. Sowieso staat het voorjaar voor de deur en rollen bij de distributeurs de bestellingen binnen. Agrifirm, Van Iperen en CZAV ervaren dat akkerbouwers door ‘corona’ er nu wat meer haast achter zetten de spullen voor de eerste 4 tot 6 weken binnen te krijgen. “En daar is helemaal niks op tegen”, vertelt Wim in ’t Veld, sectormanager akkerbouw bij Van Iperen. Het zorgt juist voor wat spreiding in deze drukke periode.” De beschikbaarheid van een en ander is geen probleem. “Onze pakhuizen zitten vol.”

Adjunct-directeur Ko Francke van CZAV noemt de impact van corona-crisis groot. “Wie thuis kan werken ,werkt thuis. Hier op kantoor benutten we alle ruimte om zo ver mogelijk van elkaar te kunnen zitten. We hebben de kantine vergoot en misschien gaan we in aparte shifts pauzeren.”

Bepaling van onkruid- en ziektedruk in wintertarwe

Buitendienstmedewerkers van de bedrijven zijn deze dagen druk met de bepaling van onkruid- en ziektedruk in wintertarwe. Hen is juist nu opgedragen dat zoveel alleen te doen en de teler daarvan telefonisch verslag te doen. “En als je samen in het perceel moet zijn, dan niet samen in 1 auto, maar alleen rijden”, zegt Francke. “De wintergesprekken hebben we achter de rug. Veel fysiek contact hoeven onze mensen met akkerbouwers niet meer te hebben. Sleepslangbemesten begint. Dat kan heel goed telefonisch worden geregeld.

Probleem als chauffeurs uitvallen door griep

In ’t Veld en Francke noemen desgevraagd 2 worstcasescenario‘s. In ’t Veld: “Qua distributie is dit één van de drukste periodes. Alle capaciteit wordt benut. Als chauffeurs door griep- of verkoudheidsverschijnselen uitvallen, hebben we een probleem. We inventariseren wie van het andere personeel we dan met de bestelbus op pad kunnen sturen.”

Francke van CZAV heeft het over de verregaand geautomatiseerde distributie. “Als specialisten die dat aan de gang houden uitvallen, moeten we in het ergste geval weer handmatig aan de gang. Dat kan, maar dat gaat dan vertraging opleveren.”