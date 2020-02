Telers gaan in 2020 niet minder bewaaraardappelen telen

Aardappeltelers gaan dit seizoen niet minder bewaaraardappelen telen, ondanks de onzekerheid over de mogelijkheden om hun aardappelen kiemvrij te houden en de onzekere residulimiet voor chloorprofam.

Dat blijkt uit de in februari gehouden online enquête van Boerderij. Zo’n 75% van de respondenten zegt hun bewaaraardappelareaal op peil te houden. Bijna 14% gaat minder bewaaraardappelen telen. De rest stopt ermee of gaat juist meer bewaaraardappelen telen. Ongeveer een kwart van de telers die hun aardappelen bewaren, geven aan dat ze een bewaring hebben waar nog nooit chloorprofam is gebruikt.

Geen compensatie

Ruim 80% van de respondenten zegt er onvoldoende vertrouwen in te hebben dat de verhoogde prijs voor kiemremming en loofdoding in de contractprijs meegenomen wordt. Een van de telers zegt: “Ze kijken allemaal of ze voldoende aardappelen kunnen krijgen. Als dat lukt, dan geen compensatie”. Bijna driekwart van de telers denkt € 20 tot meer dan € 30 per ton aardappelen meer nodig te hebben om de gestegen kostprijs te kunnen dekken.

Prijs- en afzetzekerheid

Ruim een derde van de deelnemers sluit geen vasteprijscontract af. Iets meer dan de helft van de respondenten die wel een contract afsluiten, doen dat vanwege de prijszekerheid. De rest doet dat vanwege de afzetzekerheid.