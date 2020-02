Delphy: niet standaard een granulaat tegen aaltjes

Standaard een granulaat toepassen tegen aaltjes is niet nodig.

Dat zegt adviesorganisatie Delphy. Om gewasschade door aaltjes te beperken kan een nematicide in een aantal situaties ondersteuning bieden. Delphy adviseert echter goed naar recente uitslagen van aaltjesonderzoeken, gewasrotatie en invloed van groenbemesters te kijken, en vervolgens een afweging te maken.

Nemathorin en Vydate

Een volvelds toepassing van Nemathorin of Vydate helpt aaltjes te drukken, maar is geen totaaloplossing. Een structurelere toepassing is op dergelijke percelen rassen met een zo hoog mogelijke resistentie te telen. Nemathorin en Vydate helpen in een rijentoepassing de eerste 7 weken wel bladluizen te bestrijden. Nadeel is dan wel dat bij gebruik van granulaten de natuurlijke bodemweerstand tegen Rhizoctonia vermindert.

Op lichte gronden moeten vrijlevende aaltjes worden bestreden om kringerigheid te voorkomen. Effectiever dan Vydate en Nemathorin is een groenbemester als bladrammenas in de herfst voor de hoofdteelt.

Bovengrondse bietenkevers

In suikerbieten is het gebruik van Vydate tegen aaltjes zelden rendabel. Dat is het alleen als er erg veel aaltjes worden gevonden. De meerwaarde op insecten is beperkt. In vergelijking met Force geeft Vydate een extra nevenwerking op aardvlooien, bovengrondse bietenkevers en springstaarten. Echter, bij een hogere druk zal toch de inzet van contact-insecticiden nodig zijn.

Bestrijding ritnaalden

Ritnaalden zijn na het wegvallen van Mocap eigenlijk alleen met Nemathorin te bestrijden.

Bij zaaiuien en peen geeft de inzet van Vydate een beperking van gewasschade door vrijlevende aaltjes, wortellesieaaltjes of wortelknobbelaaltjes. De nevenwerking op trips, de uienvlieg en wortelvlieg is maar van korte duur.