Hoogste opbrengst cichorei bij mechanische onkruidbestrijding

Chemische onkruidbestrijding in cichorei kost altijd opbrengst.

Dat zei CZAV-teeltadviseur Johan Vroegindeweij op de teelt- en gewasbeschermingsbijeenkomsten van de coöperatie. Het verschil in inulineopbrengst tussen chemische en mechanische onkruidbestrijding kan wel oplopen tot 12% ten gunste van mechanisch.

Selectiviteitsproef

Deze resultaten komen uit een selectiviteitsproef die uitgevoerd is door het IRS. In deze proef is een onbehandeld object (handmatige onkruidbestrijding) vergeleken met zeven spuitschema’s en een volledig mechanische onkruidbestrijding door vier keer te schoffelen. Als basisschema is gekozen voor een schema met de middelen Chloor IPC, Kerb Flo, Safari en Legurame of uitvloeier. In de verschillende objecten is dit schema aangevuld met Frontier Optima, twee doseringen Dual Gold of AZ 500. Daarnaast is in twee objecten Safari uit het basisschema gelaten en in plaats daarvan op twee tijdstippen Dual Gold toegevoegd.

Basisschema aangevuld met Frontier Optima

Het basisschema aangevuld met Frontier Optima gaf de meeste opbrengstderving (object 3). De inuline-opbrengst kwam hier uit op 10,7 ton per hectare tegenover 12,2 ton in het onbehandelde veldje (object 1). Het basisschema zonder Safari maar met Dual Gold gaf de minste groeiremming (object 7). Hier kwam de inuline opbrengst uit op 11,8 ton per hectare. Met moderne schoffelapparatuur, voorzien van gps en/of camera’s zijn volgens Vroegindeweij goede resultaten te behalen. Zeker in combinatie met eggen, waarbij ook het onkruid in de rij aangepakt wordt.