Steeds meer peenexport naar Afrika

Nederland exporteert steeds meer peen naar Afrikaanse bestemmingen.

Dat zegt Robert Schilder, verkoopleider Benelux en Scandinavië bij Bejo Zaden, op de open dagen van het bedrijf. “Vooral Senegal neemt veel Nederlandse peen af.” Senegal is ook een bekende voor de uienhandel. “Zo groot als in de uien is het met peen nog niet, maar het gaat de goede kant op. De export neemt sinds een jaar of vijf gestaag toe. Die handelsbedrijven vragen specifiek om Nerac, het grootste ras van Nederland. Vanwege de goede houdbaarheid.”

De oogst van peen. De marktkansen lijken prima voor dit seizoen. - Foto: Henk Riswick

Nerac veelgevraagd

Nerac staat al lang aan de top in de Nederlandse peensector. Op de open dagen liggen ook diverse andere rassen tentoongesteld, die hebben zo hun eigen teeltdoelen. Zoals meeldauwresistentie, kleurenpeen en dikke wortels om tot blokjes te worden gesneden. “Ja, Nerac is een oldtimer, maar dan wel een moderne. Hij voldoet aan de eisen van de klant.”

In Europa is de markt redelijk in balans dit jaar. De potentieel grotere productie door het gegroeide areaal, wordt gedempt door de lagere opbrengsten. Droogte speelde veel teeltgebieden parten, zoals Midden-Polen. Daar komt ook veel vraag naar uien vandaan, voor peen is dat niet anders. “Daar zijn echt wel problemen”, weet Schilder, die het land pas nog bezocht. Ook andere landen, zoals België, zijn aan de markt.

Meer marktmogelijkheden

Door meer bestemmingen, zoals de Afrikaanse, nemen de marktmogelijkheden toe. “Nederland is een handelsland en vindt steeds weer nieuwe landen om zaken mee te doen.”

Het Nederlandse areaal is dit jaar 6% gegroeid, maar Schilder verwacht netto niet meer productie dan vorig jaar. Al met al liggen er dus mooie afzetkansen in het verschiet dit seizoen.

Prijs is nu echter niet de hoofdzaak

De telersprijs ligt nu rond een stabiele 10 cent per kilo voor afland-levering. “Natuurlijk willen ze liever meer, maar dit zijn redelijke prijzen. Prijs is nu echter niet de hoofdzaak. Goede kwaliteit de koelhuizen inrijden, daar gaat het om in deze tijd van het jaar.”