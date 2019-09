NAV: Remkes te veel gericht op veehouderij

Het Adviescollege Stikstofproblematiek kijkt te gemakkelijk naar het onteigenen van boeren, vindt voorzitter Teun de Jong van de Nederlandse Akkerbouw Vakbond (NAV).

“De commissie Remkes eist van veehouders bij Natura 2000-gebieden dat ze hun bedrijven opgeven, maar het onteigent niet de tweede auto die veel huishoudens hebben. De commissie beveelt evenmin aan Schiphol drie dagen per week stil te leggen. De stikstofproblematiek gaat de hele samenleving aan, daarom is het onterecht dat de landbouw een veel grotere opdracht krijgt dan de rest van de samenleving. Gelukkig is de commissie wel veel slimmer en genuanceerder dan roeptoeterende politici als Tjeerd de Groot (D66), die de veestapel wil halveren.”

Teun de Jong is voorzitter van de akkerbouwvakbond NAV. - Foto: Mark Pasveer

Inkrimping van de veestapel heeft ook gevolgen voor de kringlooplandbouw die de overheid nastreeft, stelt De Jong. “Door inkrimping komt minder organische mest beschikbaar voor de akkerbouw. Dat strookt niet met het streven naar een kringlooplandbouw.”

Metingen moeten maatregelen ondersteunen

De Jong stelt dat de veehouderij meer tijd moet krijgen oplossingen te bedenken voor het terugdringen van de ammoniakuitstoot. “Dan kun je denken aan luchtwassers, voermaatregelen of het stimuleren van beweiding. De stikstofproblematiek wordt te veel bekeken vanuit modellen. Die moeten eerst worden ondersteund met metingen voor de overheid maatregelen neemt.”

In andere Europese gebieden speelt dezelfde stikstofproblematiek als in Nederland. De Jong verwijst naar het Roergebied in Duitsland en naar de omgeving van Parijs en Brussel. “Die overheden zetten niks op slot. Nederland is veel te gepolariseerd geworden. Een gevolg van die polarisatie is dat boeren 1 oktober actievoeren in Den Haag.”