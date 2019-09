ISO verwacht langdurig lage suikerprijs

De wereld produceert volgend seizoen veel minder suiker dan het verbruikt. Maar dat heeft nauwelijks een prijsopdrijvend effect vanwege de enorme voorraden in de wereld.

Suiker bederft niet waardoor de grote voorraad een langdurig prijsdrukkend effect heeft, analyseert de International Sugar Organisation (ISO) in de eerste prognose voor het nieuwe seizoen 2019/‘20. Dat is geen goed teken voor de bietenprijzen die de akkerbouwers voor oogst 2019 gaan ontvangen, omdat de bietenprijzen sterk afhangen van de suikerprijs.

De ISO schat dat de wereldproductie (172 miljoen ton) bijna 5 miljoen ton achterblijft bij het verbruik (177 miljoen ton) in seizoen 2019/‘20, dat 1 oktober begint. Maar de wereld heeft aan het begin van het nieuwe seizoen een enorme suikervoorraad van 95 miljoen ton. Dat is voldoende om bijna 54% van het jaarverbruik te overbruggen. Daarom verwacht de ISO geen grote prijsstijging. De voorraden moeten eerst voor een groot deel zijn weggewerkt voor de suikerprijzen naar een rendabel niveau kunnen stijgen.

Lage koers Braziliaanse munt

De prijsdruk komt niet alleen door de grote voorraad, maar ook door de lage koers van de Braziliaanse real. Daardoor kan Brazilië goedkoper suiker aanbieden op de wereldmarkt, waar in dollars wordt afgerekend. Daarnaast gaat India de export van 6 miljoen ton suiker subsidiëren naar een al overvoerde wereldmarkt.

Op de termijnmarkt in Londen sloot het eerst aflopende contract (levering oktober 2019) dinsdag op $ 304,40. Dat is de laagste notering die ooit voor dit oktober-contract is betaald. Half juli zakte het augustuscontract 2019 gedurende twee dagen voor de afwikkeling van dit contract even onder de $ 300 per ton. Dat was de laagste suikerprijs in meer dan tien jaar voor een eerst aflopende contract op de termijnmarkt in Londen.