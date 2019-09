Europarlement: octrooi op planten in prullenbak

Het octrooi op planten moet definitief de prullenbak in, vindt het Europees Parlement.

Donderdag nam het parlement een resolutie aan waarin andermaal wordt uitgesproken dat eigenschappen van planten die via normale veredeling kunnen worden verkregen, niet octrooieerbaar zijn.

De resolutie moedigt Europees Commissaris Elżbieta Bieńkowska aan om aan het Europees Octrooibureau (EOB) duidelijk te maken dat het nooit de bedoeling van de Europese regelgeving is geweest om patenten te kunnen verlenen op planten.

Brede coalitie

De resolutie was een gezamenlijk product van een brede parlementaire coalitie. De Nederlandse parlementariërs Annie Schreijer-Pierik (CDA), Jan Huitema (VVD), Bert-Jan Ruissen (ChristenUnie-SGP) hebben de resolutie mede ingediend.

Eerste ondertekenaar Annie Schreijer-Pierik zegt het vreemd te vinden dat technisch experts en juristen geen boodschap hebben aan de bedoeling van de Europese wetgever.

Lees verder onder de foto

Volgens SGP‘er Bert-Jan Ruissen, mede-indiener van de resolutie, horen octrooien niet thuis in de wereld van planten. - Foto: Jan Braakman

EU niet gediend van octrooi op planten

Het Europees Parlement en de Europese Commissie hebben al eerder in duidelijke bewoordingen aangegeven niet gediend te zijn van octrooi op planten. De EOB heeft echter op juridische argumenten een andere positie ingenomen.

Schreijer hekelt de opstelling van Syngenta, die bij de beroepskamer van het Europees Octrooibureau de patentering van planten bepleitte. Syngenta wil een octrooi op een bepaald type paprika.

SGP wil krachtig optreden

In het debat over octrooien op planten zei SGP‘er Bert-Jan Ruissen, mede-indiener van de resolutie, dat octrooien niet thuishoren in de wereld van planten. Ruissen vindt dat de Europese Commissie krachtig moet optreden. Hij wil de vrije toegang tot genetisch materiaal waarborgen. “Planten zijn van ons allemaal en zijn geen uitvinding. Eigenlijk moet ik het anders zeggen: ze zijn onderdeel van Gods schepping en wij zijn rentmeesters.”