Duitse regering: glyfosaatverbod met ingang van 2024

De Duitse regering wil uiterlijk met ingang van 2024 een verbod op de inzet van glyfosaat instellen.

Dat heeft het kabinet in Berlijn woensdag 4 september besloten. Het beoogde verbod is een gevolg van het regeringscoalitie-akkoord, dat nu in de praktijk wordt omgezet als het parlement daarmee instemt.

Ook Groenen voor verbod

Gezien de meerderheid van de regeringspartijen CDU/CSU en SPD zal dat geen probleem worden, temeer daar ook de Groenen voor een verbod zullen stemmen. De bedoeling van de regering is dat vanaf volgend jaar de glyfosaatinzet al geleidelijk systematisch wordt verminderd met behulp van een reductiestrategie. Verder wordt ook de inzet verboden van gewasbeschermingsmiddelen en biociden die schadelijk kunnen zijn voor insecten. Dat verbod kan gaan gelden in ecologisch bekeken zeer beschermingswaardige gebieden, zoals beschermde natuurgebieden en gebieden waar vogels speciale bescherming genieten (‘Vogelschutzgebiete’).

Symboolpolitiek

Boerenfederatie Deutscher Bauernverband (DBV) vreest dat door de maatregel, die vooruitloopt op besluitvorming in Europees verband, de concurrentiepositie van de Duitse landbouw wordt verzwakt. De federatie wijst het verbod dan ook af. De fabrikantenorganisatie voor gewasbescherming IVA (Industrieverband Agrar) benadrukt eveneens dat de besluitvorming inzake de verlenging van de toelating van glyfosaat een zaak is die in Brussel plaats moet (en zal gaan) vinden, en wel op wetenschappelijk gefundeerde basis. “De aankondiging van een nationaal glyfosaatverbod is zo bekeken in de eerste plaats symboolpolitiek”, oordeelt zakelijk leider Dietrich Pradt van het IVA. Los daarvan kleven er aan een afscheid van glyfosaat nadelen. “Zonder effectieve onkruidbestrijders worden milieu-ontziende vormen van de moderne akkerbouw en een conserverende grondbewerking verder bemoeilijkt”, aldus Pradt.