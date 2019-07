Grote aardappelen ‘omgekat’ tot mini-krieltjes

Voorgeschilde mini-krieltjes in de supermarkt zijn vaak geen kleine aardappeltjes, maar afgeronde blokjes die uit grote aardappelen worden gesneden.

Dat meldt voedselwaakhond Foodwatch, in samenspraak met het Algemeen Dagblad. Foodwatch spreekt van misleiding van de consument en vindt dat fabrikanten grote aardappelen omkatten naar krieltjes, en zodoende consumenten misleiden. “Veel consumenten hebben het idee dat krieltjes kleine aardappelen zijn en kleinere producten worden vaak als smaakvoller gezien, zoals bijvoorbeeld cherrytomaten versus de grote ‘wasserbombe’ of een kleine biologisch kipfilet versus een waterige plofkip. Dan past het niet om consumenten hierover op het verkeerde been te zetten”, aldus Foodwatch. “De oplossing is simpel. Waarom niet gewoon eerlijk verkopen hoe het is, door het duidelijk te vermelden of dit bijvoorbeeld aardappelbolletjes of –blokjes te noemen.”

Geen geheim

De Vavi en supermarkten maken er overigens geen geheim van dat mini-krieltjes uit grote aardappelen zijn gesneden. “De naam ‘kriel’ is geen wettelijke benaming maar betreft een zogenaamde ‘volksnaam aanduiding’ voor kleinere aardappelproducten. Na het rooien van aardappelen worden aardappelen gesorteerd op maat, de kleinste aardappelen die volgens de huidige stand van techniek gesorteerd kunnen worden, worden over het algemeen als kriel of krieltjes ingezet. Voor de ‘minikrieltjes’ worden over het algemeen grotere aardappelen gebruikt welke vervolgens in blokjes worden gesneden en daarna worden afgerond”, legt aardappelbranchevereniging Vavi uit.

Reacties supermarkten

“Minikrieltjes worden gemaakt van grotere aardappelen die in de vorm en het formaat worden gesneden zoals de klant ze in onze winkels vindt’, reageert Jumbo. In iets andere bewoordingen zegt Aldi hetzelfde. Albert Heijn reageert: “Voor sommige koelverse aardappelproducten worden grotere aardappels bijgesneden om hier kleinere aardappeltjes van te maken. We noemen deze producten ook kriel-aardappeltjes omdat dit de aanduiding is voor kleine aardappelen die op verschillende manieren gebruikt kunnen worden.” Plus gebruikt de productomschrijving ‘krieltjes’ voor kleine ronde aardappeltjes die voorgekookt worden verkocht. “Dit is een gebruikelijke naam in de markt voor dit product. De krieltjes worden gemaakt uit grotere aardappelen”, zegt Plus.