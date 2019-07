Groot phytophthorarisico, vooral in Noorden

Aardappeltelend Nederland heeft voorlopig te maken met aanhoudend grote infectierisico’s van de schimmelachtige ziekte phytophthora. Dat blijkt het uit infectierisicokaarten van Dacom Farm Intelligence.

Het gevaar geldt voor een groot deel van het land, zeker begin deze week kleuren veel stipjes rood. Dan zijn de omstandigheden voor de ziekte gunstig en is het zaak om alert te zijn in de teelt. Naarmate de week vordert, neemt van het Zuiden naar het Noorden het risico af. In het weekend zijn alle stipjes weer veilig groen.

Het phytophthorarisico van deze week - bron: Dacom Farm Intelligence.

Naast phytophthora ook al valse meeldauw in uien waargenomen

Verkleuring wil dus niet zeggen dat er gelijk haarden zijn of sporulatie. Toch is bekend dat in het veld op allerlei plekken aantastingen van phytophthora zijn geconstateerd. Die gewassen moeten dus zeker worden beschermd. “Het is nog even afwachten hoe het uitpakt op die plekken waar eind vorige week veel neerslag is gevallen”, waarschuwt Cor Rijzebol, senior technical expert bij Dacom. Of die gewassen voldoende bescherming hadden tegen mogelijke infecties, zal snel blijken.

Peter Vroegindeweij van De Groot en Slot waarschuwt op Twitter ook al voor valse meeldauw die hij in de uien ziet. Ook een schimmelziekte die voor de groei en verspreiding sterk afhankelijk is van de weersomstandigheden.

Gewascontroles zijn dus van belang om te weten wat speelt en om accuraat in te grijpen.