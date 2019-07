8.000 kilo middelen ingeleverd in Zeeland

In provincie Zeeland is sinds december 2018 bijna 8.000 kilo aan niet meer toegelaten gewasbeschermingsmiddelen ingeleverd. Dat meldt onderzoeks- en adviesbureau CLM die de zogenoemde ‘bezem door de middelenkast’ coördineert.

Boeren, loonwerkers en hoveniers konden kosteloos en anoniem resten van niet meer toegelaten gewasbeschermingsmiddelen inleveren.

425 aanmeldingen

In totaal hebben zich zo’n 425 agrariërs aangemeld. Na aanmelding voor de actie is door een adviseur bepaald welke middelen nog toegestaan zijn. Van de 425 aanmeldingen kwamen 255 agrariërs in aanmerking om middelen in te leveren. Met een bewijs van deelname konden zij kosteloos terecht bij hun lokale milieustraat van de Zeeuwse Reinigingsdienst.

Herhaling 2015-’16

De bezemactie is een herhaling van de actie in 2015-’16. Toen werd ruim 13.000 kilo aan middelen ingeleverd. Voor de actie van dit jaar zijn meer aanmeldingen, maar waren minder verboden middelen aanwezig.

De actie is een initiatief van het samenwerkingsproject ‘Schoon Water Zeeland’, waarin overheden, de watersector en agrariërs samenwerken aan schoner oppervlakte- en grondwater in de provincie.

Begin dit jaar werd op een soortgelijke manier ruim 25.000 kilo afval opgehaald op 450 land- en tuinbouwbedrijven in de provincie Flevoland.