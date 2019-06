Trendbreuk: minder hogere klassen in pootaardappelen

Het aandeel hogere klassen (PB, S en SE) in de veldkeuring van pootaardappelen is voor het eerst gedaald. Dat is een trendbreuk.

Deze eeuw teelden de pootgoedtelers steeds meer de hogere klassen. In teeltjaar 2018 bestond 61,1% van het areaal dat de telers hebben aangegeven voor de veldkeuring uit de klassen PB, S of SE, de maximaal te behalen klasse in de veldkeuring. Dit jaar zakt dat aandeel naar 59,6%.

10 jaar geleden (veldkeuring 2009) was het aandeel 35,6%. Dat waren toen de klassen S en SE. Vanaf 2017 geldt in de EU een nieuwe klasse-indeling voor pootaardappelen. De vroegere S en SE zijn globaal nu de klassen PB, S en SE.

Nieuw record areaal pootaardappelen

Het areaal pootaardappelen voor de veldkeuring heeft dit jaar een nieuw record bereikt van 42.030 hectare. Dit jaar worden 485 rassen geteeld. Ook dit is nog nooit zo hoog geweest. 10 jaar geleden werden 409 rassen aangemeld voor de veldkeuring.

Groei in teelt populaire pootgoedrassen

Wat verder opvalt in de aangifte van de veldkeuring is dat de populaire rassen nog meer geteeld worden. De top 10 van grootste pootgoedrassen beslaat dit jaar 19.274 hectare. Dat is een aandeel van 46% in de totale veldkeuring. Vorig jaar namen de 10 grootste rassen 44% van de totale veldkeuring (41.852 hectare) voor hun rekening.

In de top 10 van grootste rassen zijn er 9 in areaal gegroeid ten opzichte van vorig jaar. Alleen het ras Challenger (het 7de pootgoedras in Nederland) zakte in areaal van 1.040 hectare vorig jaar naar 854 hectare dit jaar. Het ras Bintje staat voor het eerst niet meer in de top 10 van pootgoedrassen.