Graanpoolprijs Agrifirm 15% hoger door hete zomer

De graanpoolprijs van coöperatie Agrifirm pakt zo’n 15% hoger uit dan vorig seizoen.

De hete zomer van 2018 heeft geleid tot een goede oogst en poolprijzen van € 189,50 voor baktarwe en € 199,75 voor brouwgerst. De graanprijzen stegen vooral in het najaar, maar na de jaarwisseling verdween de euforie uit de graanmarkt en daalden de prijzen. De hooggespannen verwachtingen voor de gemiddelde prijs zijn hierdoor niet waargemaakt.

De brouwgerstprijs in de Agrifirmpool zonder voorschotten komt desalniettemin uit op € 199,75 per ton. De brouwpremie loopt op tot € 20 per ton. De coöperatieleden krijgen over oogst 2018 een ledenvoordeel van € 2,50 per ton. Zo komt het eindresultaat boven € 200 uit.

Poolprijzen veelal boven dagprijs van telers

De pool voor telers die zelf bewaren – de langebewaarpool – komt inclusief bewaarpremie in de meeste gevallen ook boven € 200 per ton uit. De baktarwe is dit jaar verkocht aan meerdere molens, waardoor de poolprijs op € 189,45 komt. Dat is inclusief ledenvoordeel, € 2 per ton bakpremie en € 3,75 rentevergoeding per ton.

“Het poolresultaat is een goede weerspiegeling van de markt”, is het commentaar van Agrifirm op de gerealiseerde prijzen. Het verkoopseizoen liep van mei tot en met mei, dus met een deel voorverkoop. “Met de pool is geprofiteerd van de opleving in het najaar, waardoor de poolprijzen boven de dagprijs komen die veel telers in de oogst hebben gerealiseerd.”