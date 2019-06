Artemis wil project voor biologische middelen

Artemis wil een project met biologische middelen die planten en teeltsystemen weerbaarder maken uitvoeren in de akkerbouw. Deze middelen moeten chemische gewasbeschermingsmiddelen zo veel mogelijk vervangen.

Artemis is de vereniging van producenten van biologische gewasbeschermingsmiddelen en plantversterkers. Voorzitter Piet Boonekamp wil het project graag opzetten om de akkerbouw te helpen de doelen voor een duurzame akkerbouw te halen, zei hij op een bijeenkomst van de Brancheorganisatie Akkerbouw en WUR in Lelystad.

Piet Boonekamp - Foto: Koos Groenewold

“De biologische producten zijn volwassen geworden. Echter, minder dan 1% van de middelen die worden gebruikt in open teelten is van biologische oorsprong. In het Actieprogramma Plantgezondheid van de BO-Akkerbouw staat dat in 2030 het gebruik van chemische middelen drastisch verlaagd moet zijn. Het gebruik van biologische middelen kan daarbij helpen. Daarom willen we graag dit project uitvoeren.”

Beloning nodig voor vergroten biodiversiteit

Boonekamp vindt dat wel aan een aantal voorwaarden moet worden voldaan. “Het moet een langjarig project worden. Voor de financiering hebben we ook de overheid nodig. Zeker om een stroppenpot te maken, zodat telers beschermd zijn als iets mis gaat.”

Een ander doel van het Actieplan Plantgezondheid is om de biodiversiteit te vergroten. Een grotere biodiversiteit maakt de weerbaarheid van een teeltsysteem groter. Het Wereld Natuur Fonds (WNF) gaat een instrument ontwikkelen om de biodiversiteit te meten, zei adviseur Jacomijn Pluimers van WNF op de bijeenkomst. “Dat gaat zo’n 1 tot 1,5 jaar duren. Met zo’n instrument kan biodiversiteit worden gemeten en kunnen boeren bij een toename worden beloond. Ketenpartijen moeten het vergroten van biodiversiteit gaan belonen. Anders komt daar geen beweging in.”