Aardappelexport in mei bijna 81.000 ton

De export van consumptie- en industrieaardappelen was in mei 80.633 ton, ofwel bijna 5% groter dan in april.

Aldus de jongste gegevens van de Nederlandse Aardappel Organisatie. Het is vrijwel evenveel als de hoeveelheid die in april vorig jaar is uitgevoerd.

Geringere verkoop overzee

Vanaf het begin van het aardappelseizoen in juli 2018 is er tot en met mei een volume van ruim 730.000 ton aardappelen uitgevoerd. Dat is 8% minder dan in dezelfde periode vorig seizoen, een verschil van circa 60.000 ton. Dat is een terugval die toe te schrijven is aan geringere verkoop overzee. De uitvoer naar Afrika is bijvoorbeeld gehalveerd naar een cumulatief van 63.000 ton. De uitvoer naar Azië, in het vorig seizoen nog 19.000 ton, is nagenoeg nul. Er is juist meer binnen Europa gebleven, een totaal van ruim 620.000 ton. Dat is 85% van de totale export. België nam in mei de helft van de Nederlandse aardappelexport op. Gemeten over het hele aardappelseizoen 2018/’19 is het 57%. Dat was in de beide voorgaande aardappelseizoenen 47% respectievelijk 49%.