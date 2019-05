Weinig bieten overgezaaid wegens insectenvraat

Tot nu toe is zo’n 30 hectare suikerbieten overgezaaid wegens vraatschade. Vorig jaar was dat 100 hectare, en de jaren daarvoor 50 en 150 hectare.

De insectendruk in suikerbieten is door het verbod op neonicotinoïden groot, meldt Suiker Unie, maar de schade loopt nog niet zover op dat veel moet worden overgezaaid. In het hele land komt veel zwarte bonenluis voor in het gewas. Schadedrempels worden meestal echter niet overschreden, waardoor bespuiting nog niet nodig is. Ook is de eerste groene perzikluis gesignaleerd, overbrenger van het vergelingsvirus. Schadedrempels zijn niet overschreden.

Bij elkaar is dit jaar ruim 800 hectare bieten overgezaaid. In ruim de helft van de gevallen komt dat door stuifschade, wat vorig jaar amper aan de orde was. Verder waren nachtvorst, muizenvraat, korstvorming en hagel de boosdoeners.

Grote zorgen

Bietentelers maken zich toch grote zorgen over de beheersbaarheid van de insectendruk. De bietenteelt is een stuk complexer geworden, weet Suiker Unie. “De bietensector heeft door het plotselinge verbod geen ervaringen zonder neonicotinoïden kunnen opdoen. Onderzoekers hebben oude adviessystemen met schadedrempels niet kunnen testen.”

Onnodige bestrijding

De bietenplantjes zijn klein en groeien door het koele weer ook niet erg vlot. De angst bestaat dat in dit stadium elke druk van insecten moet worden aangepakt, merkt Suiker Unie. De onzekerheid leidt tot onnodige bestrijding. Uit meldingen blijkt dat de helft van de telers nu al tegen insecten heeft gespoten. Een gedachte daarachter is dat de plant dan beter bestand is tegen de onkruidbestrijding.

Bieteninstituut IRS en Suiker Unie willen bietentelers zo goed mogelijk van informatie voorzien. Zij leggen bij de middelenkeuze de nadruk op middelen die natuurlijke vijanden sparen. Suiker Unie telt wekelijks op 75 percelen de actuele toestand van groene perzikluis, de overbrenger van het vergelingsziektevirus. Die monitoring is te volgen via het Ledenportaal of IRS. Telers krijgen hier ook handvatten voor eigen monitoring en beoordeling.