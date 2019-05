Tarwe wordt niet zieker

Door het groeien van de tarwe is de aantasting van septoria in verhouding iets afgenomen. Dat blijkt uit de meest recente graanbarometer van SPNA.

De aantasting van gele roest op proefboerderij Ebelsheerd is afgelopen week niet verder toegenomen. Op proefboerderij Kollumerwaard is in het ras Benchmark nu ook enige gele roest geconstateerd. De waarnemingen zijn gedaan in een reeks rassen met verschil in resistentieniveau, waarbij de aantasting is weergeven met een getal op een schaal van 0 tot 10, waarbij 10 staat voor geen aantasting en 0 voor zeer zware aantasting. Op proefboerderij Ebeldsheerd scoort septoria een 7, wat staat voor een lichte aantasting. Sneeuwschimmel zit op 8 en gele roest op 9,5. Op Kollumerwaard is de aantasting nog lichter, septoria zit daar op score 9 en gele roest op 10.

Hoewel de rassen verschillende resistentieniveaus hebben, uit zich dat nog niet in grote verschillen in aantasting.