Peulvrucht meest duurzame alternatief voor vlees

De huidige consumptie van vlees, wereldwijd, is niet duurzaam. Maar de duurzaamheidswinst van vleesvervangers valt vaak tegen. Peulvruchten scoren het best als het gaat om de milieu-impact van de productie.

Tegelijk krijgen peulvruchten de minste aandacht. Dat schrijven onderzoekers van onder meer Wageningen UR in een artikel in het wetenschappelijke tijdschrift Trends in Food Schience & Technology.

Intensief bewerkingstraject

De onderzoekers bekeken vijf soorten vleesvervangers: Kweekvlees, insecten, algen, vegetarische vleesvervangers en peulvruchten. Uitgezonderd de peulvruchten zijn de prestaties op het gebied van duurzaamheid van deze vleesvervangers vaak nogal teleurstellend. Belangrijke oorzaak is het intensieve bewerkingstraject van de grondstoffen die voor deze producten nodig zijn. Ook zijn voor een grootschalige doorbraak als alternatief voedsel grote veranderingen nodig op technisch en maatschappelijk terrein.

De onderzoekers stellen vast dat bij de wijdverbreide hoge verwachtingen van vleesvervangers de peulvrucht als bestaand alternatief min of meer over het hoofd gezien wordt.