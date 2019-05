Onkruid uitdaging voor biologische teelt op zand

Schoon beginnen, dieper zaaien en op tijd starten zijn basisvoorwaarden voor biologische onkruidbestrijding.

Onkruidbestrijding in biologische teelten op zandgrond is een grote uitdaging. Dat werd duidelijk op een velddemonstratie op het akkerbouwbedrijf van de gebroeders Prins in Zuidbroek (Gr.). De demo’s worden georganiseerd door Delphy en SPNA in opdracht van Provincie Groningen. De provincie wil de mogelijkheden van biologisch telen onder de aandacht van telers brengen en de kennis daarover vergroten.

Vroeg starten met mechanische onkruidbestrijding

Bij de demo zijn 3 wiedeggen en een schoffelmachine in zomergerst gedemonstreerd. Voor de wiedeggen is duidelijk dat deze groter onkruid in 1 bewerking niet kapot krijgen, in het demoperceel staat vooral melde. Delphy-adviseur Christoffel den Herder onderstreept daarom het belang van schoon beginnen met een teelt en zo vroeg mogelijk starten met het mechanisch bestrijden van onkruid.

Schoffelen van biologisch graan lijkt op lichte grond een goede optie om het gewas onkruidvrij te houden. - Foto: Hans Banus

Dieper zaaien, effectiever eggen

Om effectief te kunnen eggen moet de gerst dieper gezaaid worden dan normaal om de eg er overheen te kunnen laten lopen zonder dat deze de planten lostrekt. Een wiedeg is het effectiefst op het moment dat het onkruid nog niet zichtbaar is. Door de grond met de tanden te bewegen doodt de eg het kiemende onkruid. Voor groter onkruid adviseert Den Herder om nog een keer in tegengestelde richting te rijden en na twee of drie dagen opnieuw te eggen.

Schoffelen tegen groter onkruid

Schoffelen is bij iets groter onkruid effectiever. Voor de demo is een veldje op 25 centimeter rijafstand gezaaid en met 22 centimeter brede messen geschoffeld. Dat vraagt wel nauwkeurige gps met dubbele besturing. Door iets aanaardend te schoffelen en later het ruggetje weer af te eggen, wordt ook het onkruid in de rij aangepakt.