Onkruid in peen nu vlot bestrijden

Agrifirm waarschuwt peentelers alert te zijn op de onkruidbestrijding in peen nu de temperaturen van koel naar bovengemiddeld warm veranderen.

Het gewas komt dan snel op. “Laat je niet verrassen”, zegt Erwin Boogaard, teeltspecialist akkerbouw bij Agrifirm. “Als je onkruid wilt branden, moet je er op tijd bij zijn om schade te voorkomen.”

Niet-geprimed zaaizaad

Bij niet-geprimed zaaizaad heeft temperatuur een grotere invloed op de snelheid van opkomst dan bij geprimed zaad. “Niet-geprimed zaad heeft in de koude grond niets gedaan”, zegt Boogaard. De ruggen warmen snel op in de zon. “Ondanks de koude nachten kan het echt heel snel gaan nu het overdag warmer is. Zeker als het perceel ook nog luw ligt.”