Geen toezegging van Schouten over neonicotinoïden

Landbouwminister Carola Schouten heeft geen toezeggingen gedaan aan de akkerbouwsector wat betreft het verbod op de neonicotinoïden in de bietenteelt.

Maar haar bezoek maandag op een bietenperceel van akkerbouwers Walter en Ard Kempenaar in Zeewolde (Fl.) was wel zinvol, zegt voorzitter Jaap van Wenum van LTO-Akkerbouw. “De minister heeft met eigen ogen gezien dat bieten aangetast worden nu ze niet langer beschermd zijn via de zaadcoating. We hebben onze zorgen geuit hierover. Zeker nu straks het risico toeneemt dat de groene perzikluis bieten besmet met het vergelingsvirus. Telers kunnen daar wel tegen spuiten, maar dat moet volvelds gebeuren.”

Glyfosaat

De akkerbouwsector heeft Schouten er op gewezen dat met glyfosaat hetzelfde dreigt te gebeuren. Van Wenum: “Als dat effectieve onkruidbestrijdingsmiddel wordt verboden, zullen telers meer moeten spuiten met andere herbiciden.”