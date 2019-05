Aviko: vaker golfballen tussen de aardappelen

Aviko vindt steeds vaker productvreemde stoffen tussen de aardappelen. Opvallend is de grote hoeveelheid golfballen, ook uit percelen die niet naast een golfbaan liggen. Dat zegt Jan Wijkhuijs, manager Logistiek bij Aviko Potato.

Aviko doet veel inspanningen om de productstroom te ontdoen van verontreinigingen. In de fabriek in Steenderen passeert de aardappelstroom eerst 2 zeven, een grove en een fijne, en daarna gaan de knollen door de wasstraat waar grond, stenen en metalen bezinken. Ook passeren de aardappelen een borstelinstallatie. Golfballen hebben een vergelijkbaar soortelijk gewicht als aardappelen en blijven dus drijven. Ze komen daardoor ver in het proces, soms tot voorbij de messen. “Dat moet je niet willen”, aldus Wijkhuijs. “We zijn bezig met voedsel en dat mag geen risico voor de gezondheid opleveren. Alle partijen in de schakel hebben daarin een verantwoordelijkheid, dus ook de telers.”

Golfballen hebben een vergelijkbaar soortelijk gewicht als aardappelen en blijven dus drijven. Ze komen daardoor ver in het proces, soms tot voorbij de messen. - Foto: Jan Willem Schouten

Verschuiving binnen aangetroffen materialen

“Het is een trend dat Aviko steeds vaker productvreemde stoffen aantreft tussen de aardappelen, aldus Wijkhuis. Naast de groeiende hoeveelheid vervuiling ziet hij ook een verschuiving binnen de aangetroffen materialen. “Traditioneel ging het vooral om grond, gewasresten en stenen maar we zien dat langzaam verschuiven. Er zit steeds vaker glas in de productstroom en ook oud ijzer en plastic nemen toe.

Bedreiging voedselveiligheid

Glas, golfballen, metaal, steen en plastic zorgen niet alleen voor schade aan machines, maar bedreigen ook de voedselveiligheid. Aviko Potato doet een beroep op de telers om bij te dragen aan een schone productstroom. Wijkhuijs is van mening dat er aan de voorkant nog de nodige winst is te halen. “Met de schaalvergroting in de akkerbouw zien we dat de aandacht voor schoning van het product afneemt. Daar is geen menskracht meer voor. Toch hebben de telers hier een verantwoordelijkheid. Het is te makkelijk om te zeggen dat men er niets aan kan doen. De meeste telers zien hun aardappelen 2 keer voorbij komen. Wij vragen ze om die momenten te benutten om verontreinigingen te verwijderen. Een paar handen aan de band maakt al een flink verschil. En met een goede afstelling van de reinigingsunit op de stortbak kun je ook al veel bereiken.”